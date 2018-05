Geen maatregelen N348 Zutphen na fataal ongeval met Doetinchemmer

Hoewel de provincie Gelderland erkent dat er op de N348 tussen Zutphen en Warnsveld structureel te hard gereden wordt, zijn maatregelen om dit tegen te gaan geen optie. Ook niet na het dodelijke ongeval eerder deze week. Daarbij kwam een 76-jarige man uit Doetinchem om het leven.

Peinst er niet over

De provincie Gelderland peinst er niet over om maatregelen te nemen voor de N348 tussen Zutphen en Warnsveld. De doorgaande weg achter woon-zorgcentrum De Poolbeek was afgelopen week niet voor het eerst onderwerp van gesprek nadat een 76-jarige Doetinchemmer om het leven was gekomen bij een ongeluk. De provincie weet dat er structureel te hard gereden wordt op de weg waar 50 kilometer per uur is toegestaan. Toch is een verandering van de weginrichting van de rondweg om Zutphen-Noord geen optie.

Niet aan de orde

Petra Borsboom draait er namens de provincie niet omheen. ,,Een verandering van de weginrichting is op geen enkele manier aan de orde. We weten dat de weg uitnodigt om te hard te rijden en dat het ook veelvuldig gebeurt. Het is aan bestuurders zelf om zich daaraan te houden. Een vernieuwde weginrichting komt pas in beeld als wij met politierapporten worden geïnformeerd dat ongelukken op de weg worden veroorzaakt door een te hoge snelheid. Veel ongelukken gebeuren helaas nog steeds doordat mensen achter het stuur met andere dingen in hun handen bezig zijn.’’



Het rapport over het recente ongeluk waarbij afgelopen dinsdag een Doetinchemer overleed is nog niet binnen bij de provincie. De Achterhoeker kwam met zijn bestelbus door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht en kwam daar in botsing met een vrachtwagen.

Bermen

Jos Addink, parkmanager van het aanliggende bedrijventerrein De Mars, heeft wel een idee hoe het ongeluk kan zijn ontstaan. ,,Te hard rijden is het probleem niet op de weg. Bijna iedereen rijdt 70 kilometer per uur omdat de weg heel overzichtelijk is. Het probleem ligt in de bermen.’’