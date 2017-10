Geen optocht, maar Zutphen geniet van Bokbierdag

Inbraken in huizen in Gendringen en Varsseveld

19:24 GENDRINGEN/ VARSSEVELD - In woningen in Varsseveld (2) en Gendringen is afgelopen weekeinde ingebroken. In Varsseveld werden sieraden en geld gestolen, in Gendringen werd de boven- en benedenverdieping overhoop gehaald, maar kan de politie nog geen details geven over de gestolen spullen.