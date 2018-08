Geen politie bij Ground Zero Festival op Bussloo

Ground Zero is een groot evenement met (hardstyle) dance-muziek in de openlucht, op recreatieterrein Bussloo. Het heeft komend weekend plaats.

Administratie

Agenten gaan bijvoorbeeld administratief werk in Zutphen, Deventer of Apeldoorn doen, kondigt ACP aan. 'Ingrijpen gebeurt alleen als de openbare orde (zeer) ernstig in gevaar is, de veiligheid van de beveiligers van het evenement in het geding is en na PRIO 1-meldingen over gebeurtenissen op het festivalterrein.'