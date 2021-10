Geen ‘testen voor toegang’-locaties meer in de Achterhoek, onduidelijk of ze terug komen

achterhoek liemers Overzicht: DZC’68 blijft ongeslagen, AVW’66 met hulp sterker dan voorheen

9 oktober DOETINCHEM - DZC’68 had aan een goede tweede helft voldoende om de ongeslagen status in 1D te behouden, na rust scoorde het vier keer in het duel tegen DOS’37 (4-0). AZSV uit Aalten heeft zaterdag in de hoofdklasse B met 0-1 van Swift in Amsterdam gewonnen. De Achterhoekse ploeg van de Doetinchemse trainer Dave de Jong steeg naar de achtste positie op de ranglijst.