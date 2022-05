Geert Wilders gunt Boumans 'moment of fame', Doetinchems burgemeester vindt denigrerende sneer #nietsjiek

met video Terborgse uitvinder en bouwer van de Shelter, die onderweg wel eens een wiel verloor, overleden

TERBORG - De Shelter is de enige auto die ooit in de Achterhoek is gebouwd. De bedenker, ontwerper én bouwer ervan, ingenieur Arnold van der Goot, is op 98-jarige leeftijd overleden.

