Geld is binnen voor transport lichaam met hamer doodgeslagen Kosovaar

Ouders vermagerd kind op camping voor rechter

9:26 WINTERSWIJK - De rechtbank in Zutphen beslist vandaag of de ouders van een ernstig verwaarloosde jongen langer vast moeten blijven zitten. De twee zijn eind juli aangehouden op een camping in Winterswijk. Het ongeveer 8-jarige jongetje was verwaarloosd en vermagerd. Hij werd door een campinggast gevonden, toen het jongetje 's nachts in zijn voortent naar eten en drinken zocht.