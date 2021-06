Geld terugvragen in toeslagenaffaire duurt lang en hakt erin bij ouders, ziet Kristel: ‘Litteken wordt weer opengehaald’

Fikse boete voor Oost Gelre: gemeente moet Varssevel­der 36.600 euro betalen

1 juni DEN HAAG/LICHTENVOORDE – De gemeente Oost Gelre is door de rechter gesommeerd een Varsseveldse grondeigenaar 36.600 euro aan planschade uit te keren. Dat is minder dan de Varssevelder eiste, maar flink meer dan de 25.000 euro die de gemeente van plan was te betalen. Dat blijkt uit een einduitspraak van de Raad van State.