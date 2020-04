Gelderland baalt van ‘wildwest-politiek’ Brabant: ‘Ze laten anderen met de rommel zitten’

Slechts één ziekenhuis­op­na­me voor corona erbij in Achterhoek

14:03 DOETINCHEM - Alleen in de gemeente Oost Gelre kwam er een persoon bij die vanwege een corona-besmetting in het ziekenhuis is opgenomen. In de Achterhoekse gemeenten (inclusief Montferland en Doesburg) liggen 24 mensen met corona in het ziekenhuis.