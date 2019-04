Gelderlander-coryfee Ton Notten overleden

Notten was afkomstig uit Groenlo. Hij was in de jaren '70, '80 en '90 een vooraanstaand redactielid van De Gelderlander. Oud-redacteur Rob Lureman van De Gelderlander herinnert zich Notten als een 'markant figuur'.



,,Ton was een zeer beminnelijk man met wie je nooit ruzie kreeg. Hij stimuleerde mensen en luisterde naar ze. Tegelijkertijd kon hij ook duidelijk zijn als er iets niet goed ging. En hij was een kundig journalist.’’ Notten was ook hoofdredacteur van Kronyck, het tijdschrift van de Historische Kring Deutekom. ,,Van die uitgave heeft hij een echt journalistiek blad gemaakt’’, aldus Lureman. Ton Notten is 82 jaar geworden.