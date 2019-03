Gelderse ‘CdK’ John Berends proeft van carnaval in de Achterhoek

Liemerse en Duitse carnavals­op­toch­ten gaan door

10:19 LOO/BEEK/BOCHOLT - Goed nieuws voor de carnavalvierders in Loo en Beek (Montferland): beide optochten gaan door, ondanks de harde wind en code geel van KNMI. De tocht in Loo start om 11.11 uur en vervolgt de oorspronkelijke route. In Beek start de optocht geheel volgens planning om 12.41 uur. Ook de Rosenmontag in Bocholt gaat door.