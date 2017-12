Gelderse Natuur en Milieufederatie: boeren moeten stoppen met landjepik

Groot onderzoek gestart na 'explosie' in Doetinchem

17:07 DOETINCHEM - De politie doet woensdag onderzoek in de Volbedastraat in Doetinchem naar een explosie die zondagavond in de buurt klonk. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Eén woning zou beschadigd zijn geraakt.