Gelderse plus size blogger Hermina pikt opmerkingen in RTL Boulevard niet: ‘Dikke mensen sporten ook’

Hoezo te dik om te gaan sporten? Plus size blogger Hermina de Vries uit Lochem pikt de opmerkingen niet die Olcay Gulsen en Caroline Tensen gisteravond in RTL Boulevard maakten. Met de hashtag #wenermaaraan roept zij vrouwen met een maatje meer op om foto's van zichzelf te delen. ,,Dikke mensen sporten ook en wij willen dat ook in leuke sportkleding kunnen doen.’’

,,De hashtag moet mensen bewust maken. Het is not done om in deze tijd zulke uitspraken te doen. Wij, als vollere vrouwen, pikken dit niet meer’’, zegt De Vries. Zij schrijft sinds tien jaar op haar blog Wondervol over bodypositivity en vindt dat vrouwen hun lichaam moeten omarmen. In alle vormen en maten.

Stuitend

Olcay Gulsen en Caroline Tensen hebben zich de woede van veel kijkers op de hals weten te halen. In een item over de nieuwe ‘volle’ paspoppen van Nike, zegt Gulsen onder meer dat de ‘supersize mannequins’ geen maatje meer hebben. ,,Dit is maatje 48/50.’’ Ook noemt zij het 'vrij onwaarschijnlijk’ dat deze vrouw fit genoeg is om te sporten.,,Dit is stuitend’’, zegt De Vries. ,,Dat in 2019 in zo'n uitzending dit soort meningen worden gedeeld.’’

Zuurstoftank en rolstoel

De Vries: ,,Als ik naar die paspop kijk, denk ik: dat ben ik. Ik heb alleen een dikkere buik. En ik sport ook. Bizar, alsof je met maat 48 je veters niet meer kunt strikken en met een zuurstoftank en rolstoel door het leven gaat.’’ Ze bedacht de hashtag #wenermaaraan. Inmiddels delen vrouwen op Instagram foto's van zichzelf in sportkleding. ,,Het is zo dubbel, aan de ene kant hoor je dat dikke mensen moeten bewegen en van de bank moeten afkomen. Maar ik ken zoveel vrouwen die bijvoorbeeld gaan hardlopen en allerlei opmerkingen naar hun hoofd geslingerd krijgen: hey vet varken, stop er maar mee want het heeft echt geen zin. Dat vind ik echt heel erg en dit moet maar eens ophouden.’’

Groot wijd t-shirt

Tensen gooide in de uitzending ook nog olie op het vuur door zich af te vragen of vrouwen die ‘zo zwaar zijn’ wel in een outfit moeten gaan sporten als afgebeeld op de paspop. De paspop van Nike draagt namelijk een legging en een sportbeha. ,,Bespottelijk’’, meent de blogster. ,,Wij moeten dan maar een heel groot wijd t-shirt aantrekken als we gaan sporten? De kleding die de pop aan heeft is juist ideaal. Een legging is top voor hardlopen of krachttraining. En zo'n sportbeha is heel fijn. Of je daar dan wel of geen shirtje overheen aantrekt, dat moet je lekker zelf weten.’’

Uitzondering

Overigens vindt De Vries het een heel goed initiatief van Nike, om vollere paspoppen in de winkel te zetten. ,,Het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Juist als er zulke poppen staan, weet ik dat ik deze winkel niet hoef over te slaan. Niemand wil een uitzondering zijn.’’

Excuses