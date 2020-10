Gemeente Lochem wil opnieuw Barchemse Bos opofferen voor villa’s, ‘alsof we hier woningnood hebben’

Gifvaten affaire Gifvatenaf­fai­re Doetinchem: GroenLinks zegt vertrouwen op in fractie­voor­zit­ter

14:39 DOETINCHEM - De fractie van GroenLinks in Doetinchem heeft het vertrouwen opgezegd in fractievoorzitter Karen Kamps. Dat laat Marcella Heerenveen weten in een persbericht. Heerenveen, naast Kamps en Anne Marie Kamphuis een van de drie raadsleden in de Doetinchemse fractie, neemt nu zelf het fractievoorzitterschap op en bedankt Kamps voor bewezen diensten.