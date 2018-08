Gerben Eskes uit Zutphen (27) verongelukt in Guatemala

ZUTPHEN/ DOETINCHEM - De 27-jarige Gerben Eskes uit Zutphen is afgelopen donderdag verongelukt tijdens zijn vakantie in Guatemala.

Hij was donderdag met zijn vriendin in een taxi op weg naar het vliegveld voor de terugvlucht naar Nederland. Onderweg is de taxi aangereden. De vriendin en de taxi-chauffeur overleefden de crash.

Gerben Eskes was docent lichamelijk opvoeding aan het Isendoorn College in Warnsveld en volleybaltrainer bij Dash in Vorden. Bovendien was hij een fervent aanhanger van voetbalclub De Graafschap en lid van supportersclub Oldies DTC.

'Echte clubman'

Henk de Jong, trainer van De Graafschap, zegt op Facebook in een interview dat hij zeer aangedaan is door het overlijden van Gerben Eskes. ,,Dit tragische ongeval is een domper op alles. Ik ken hem heel goed. Het was een echte clubman, een leuke vent.''