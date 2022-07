Gerrits Weekend Weerpraot: bezoekers van de Zwarte Cross krijgen goed weer, hete Vierdaagse voorspeld

Dakloze jongeren zwaar in de knel, opvang wordt overspoeld

Jongeren die dak- of thuisloos worden, belanden massaal tussen wal en schip. In de opvang is geen plek, want die zit overvol. Wie wel ergens een opvangplek vindt, komt daar niet meer uit omdat er te weinig betaalbare woningen zijn. Ondertussen groeit het aantal zwerfjongeren.

