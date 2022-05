Gerrits Weekend Weerpraot: ‘Meugelijk loaten de regenwolken de Achterhoek links liggen’

MET VIDEO,,Het wordt langzamerhand steeds beter”, zegt Gerrit bemoedigend. De voorzet naar een mooi weekend werd van de week al ingezet. ,,We hebben een aardige week achter de rug met redelijk wat zon. Op sommige dagen werd een temperatuur gehaald van rond de 20 graden. Vrijdag is een mooie aanzet naar nog betere omstandigheden.”

Gerrit is voor de weekenduitzending van zijn Weerproat ditmaal speciaal afgereisd naar Beltrum. Het bezoek aan het dorp in de gemeente Berkelland berust niet op toeval: op zaterdag 25 juni vind daar een muziektheater plaats waarbij de bezoeker wordt meegenomen in 70 jaar plattelandsleven.

Volgens Gerrit moeten we op zaterdag rekening houden met wat meer bewolking. In de loop van de ochtend zou zelfs al een buitje kunnen vallen. Ook in de middag is een bui meugelijk, maar het zou de weerman niet verbazen als de regenwolken de Achterhoek een beetje links laten liggen. In de middag kan ook af en toe de zon doorkomen. De wind zal vanuit het noordoosten aantrekken en zorgen voor windkracht 3. Dat het kwik de 20 graden zal aantikken berust bij Gerrit op geen enkele twijfel.

In de nacht naar de zondag koelt het wat meer af en zal de temperatuur afnemen tot een graad of 5. Zondag overdag ziet Gerrit een droge dag tegemoet waar de zon wat meer doorbreekt. De wind zal uit het noordoosten komen waardoor een graad of 19 die dag als maximumtemperatuur geldt.

Na het weekend komt het volgens Gerrit helemaal goed. Het droge weer houdt aan en de temperaturen komen zelfs boven de 20 graden uit.

Gerrit is in Beltrum, waar in juni een muziektheater gehouden wordt.