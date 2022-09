Gerrits Weekend Weerpraot: ‘Tegen het tropische aan’

‘Extreme drukte in Laag-Kep­pel’: wegen dicht door forse toename verkeer door wegwerk Doetinchem

LAAG-KEPPEL - Twee wegen van en naar Laag-Keppel gaan vanaf woensdag dicht voor doorgaand verkeer. Het gaat om de Dorpsstraat door het dorpje zelf, en de IJsselweg. De afsluiting van die weg is om te voorkomen dat verkeer gebruik maakt van het bruggetje over de Oude IJssel in de Jonker Emilweg.

