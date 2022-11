Gevangenismedewerker smokkelt drugs de bajes binnen: ‘Integriteit van het gevangeniswezen in gevaar gebracht’

Tonny uit Aalten oogst waardering met oranje ‘banaan’ in fietsstad Grenoble

AALTEN/ GRENOBLE - Liefst 1.000 kilometer heeft Tonny Stoltenborg uit Aalten in de benen in zijn oranje ligfiets. Hij reed er vanuit de Achterhoek in 20 dagen mee naar Grenoble. ,,Achteraf had ik er nog wel een lichtere versnelling bij gehad willen hebben.”

9 november