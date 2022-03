Gewonde scooterrijder die op de vlucht sloeg na veroorzaken van aanrijding is nog spoorloos

Gissen

De automobilist, een 42-jarige man uit ’s-Heerenberg, bleef voor zover bekend ongedeerd. De politie weet niet wat de precieze reden is dat de gewonde bestuurder van de scooter de benen nam, de Vulcaanstraat in.



Het gaat om een getinte man met krullend haar, zo meldde de politie eerder in een Burgernet-bericht. Hij is tussen de dertig en veertig jaar oud en draagt donkere kleding. De politie vraagt mensen die meer weten, of hem gezien hebben het alarmnummer te bellen.