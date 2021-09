Gillen in de Hell Raiders: de Doetinchemse kermis is weer los

VIDEODOETINCHEM - Het Stadsfeest in Doetinchem gaat dit jaar niet door, maar de kermis is wel terug van weggeweest. Met de attractie ‘Hell Raiders’, die volgens Daphne (14) en broertje Bas (12) uit Drempt net zo gaaf is als de meest enge attractie in de Efteling.

Hell Raiders is een van de bekendste kermisattracties van Nederland; een megabooster die waaghalzen in een bakje door de lucht zwiept. Kortgeleden stond het enorme gevaarte nog in Markelo en volgende week staat de attractie in Assen. Maar dit weekeinde is de Hell Raiders beschikbaar voor de kermisbezoekers op het Marktplein in Doetinchem. ,,Ge-wel-dig”, zegt Daphne (14) uit Drempt als ze zaterdagmiddag uitstapt.

‘Als we maar in de attracties kunnen’

Op het kermisterrein, dat volledig is afgezet met hekken, mogen maximaal 1.300 bezoekers tegelijk zijn. Er is een aparte ingang en uitgang zodat de kans op opstoppingen wordt verkleind. Zogenoemde gastheren en -vrouwen geven bezoekers aanwijzingen als dat nodig is. Voor de allerkleinsten is er ook van alles te beleven. Zij kunnen touwtje trekken, eendjes vissen, in de zweefmolen of in een mini-achtbaan.

Dat er hekwerk rond de kermis staat is Daphne niet opgevallen. ,,Het maakt mij ook niet uit. Als we maar in de attracties kunnen. Over twee weken is er ook kermis bij ons in Drempt, maar die is niet zo groot als die van Doetinchem.”

De kermis in Doetinchem duurt tot en met zondag. De sfeer is uitstekend, geeft de kaartjesverkoper van Hell Raiders aan. ,,Doetinchem is leuk. De mensen zijn vrolijk en vriendelijk. Trammelant is er niet en de zon schijnt. Wat wil je nog meer.”

Volledig scherm Op de kermis in Doetinchem wordt een looproute aaangegeven. Niet iedereen houdt zich daar aan. © dG

Volledig scherm De Hell Raiders torent hoog boven de Doetinchemse winkels uit. © dG