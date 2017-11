Glutenpiet trakteert op glutenvrije pepernoten in Enschede

Verdachte hamermoord Winterswijk heeft Balkanroots

14 november WINTERSWIJK - De 36-jarige man uit Duitsland die is gearresteerd voor het met een hamer doodslaan van Deme Lulaj in Winterswijk, heeft wortels in het voormalige Joegoslavië. Dat verklaart de Duitse Bundespolizei desgevraagd, die de verdachte zaterdag aanhield bij de grens met Oostenrijk.