Goed nieuws voor Achterhoekse festivalliefhebbers: eerste ‘Huntenpop indoor’ komt eraan

Kaarten Huntenpop blijven geldig na eerste afgelas­ting in de historie

24 april ULFT - Voor het eerst in 31 jaar is er dit jaar geen Huntenpop. Omdat alle evenementen tot 1 september verboden zijn in Nederland, is ook het tweedaagse festival in Ulft afgelast. Gekochte kaarten blijven geldig voor de editie van volgend jaar.