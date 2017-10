'Goedkope Pool bestaat al bijna niet meer'

Wisselink (VVD) stapt uit gemeenteraad na onderzoek

24 oktober ZELHEM - Bennie Wisselink uit Zelhem stopt per direct als raadslid voor de VVD in Bronckhorst. De Zelhemmer is één van de politici in Bronckhorst die het afgelopen jaar is onderzocht op integriteit. Hij is in dit onderzoek vrijgepleit.