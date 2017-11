Goof breekt knie en enkel bij aanrijding, automobilist spoorloos

De ambulance bracht Pontier na het ongeval met spoed naar het ziekenhuis, waar hij vrijwel direct werd geopereerd aan de open botbreuk in zijn linkerknie. ,,De dokters hebben mijn knie weer aan elkaar geschroefd. Verder heb ik mijn enkel gebroken en wat schaafwonden op mijn armen en handen’’, meldt Pontier via Facebook Messenger. Want ook zijn telefoon is gesneuveld bij de aanrijding.



De Wehlenaar moet zes tot acht weken in het gips blijven. Blijvende schade is er vermoedelijk niet, de verwachting is wel dat zijn volledige herstel nog een half jaar duurt. Voorlopig beweegt hij zich voort in een rolstoel. Pontier denkt niet dat dat problemen geeft voor zijn werk bij Jongeren Opvang Doetinchem, waar hij juist vorige week was begonnen. ,,En mijn raadswerk kan ik sowieso blijven doen. Ik kan toch niet stilzitten, dus ben alvast begonnen met het schrijven van de agenda voor de komende fractievergadering.’’



En ondanks het heftige ongeval is Pontier zijn humor nog niet verloren. ,,Ach ja, je maakt weer eens wat mee. Ik had hiervoor bijvoorbeeld nog nooit in een ambulance gereden.’’