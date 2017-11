Goud- en zilverstaafjes spoorloos na faillissement bedrijf Grollenaar

Bretello Monumenten BV is een dochteronderneming van Bretello BV, dat op 31 mei van dit jaar failliet ging. Directeur van Bretello BV was Antvelink Investments. Volgens het eerste faillissementsverslag van curator Kolkman is de financiële crisis de oorzaak geweest van het faillissement: daardoor vielen de verhuuropbrengsten van onroerend goed tegen. Bretello had panden door heel Nederland; in deze regio was het onder meer eigenaar van Goudsmitstraat 6 in Groenlo en Haverstraatpassage 22 in Enschede.