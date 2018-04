Gracelandbouwer in beroep tegen straf voor wietteelt in Dinxperlo

De rechtbank in Zutphen legde de man die zijn illegale verdiensten zou hebben aangewend om de zogeheten Graceland-villa in Princenhage te bouwen twee weken geleden 15 maanden celstraf op.

Wietkwekerij

De verdachte liep tegen de lamp toen in 2014 een wietkwekerij met 470 planten werd ontdekt in een woning die op zijn naam stond in Dinxperlo. P. gebruikte een valse arbeidsovereenkomst, valse werkgeversverklaring en valse salarisspecificatie om een hypotheek te krijgen en het huis te huren. Het geld dat hij verdiende met de verkoop van hennep werd witgewassen door het over te dragen aan leveranciers voor bouwonderdelen van de villa in Breda.