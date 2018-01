Griepgolf moet piek nog bereiken

Buschauffeur kan voortaan binnen 2,5 uur naar toilet en krijgt meer geld

16 januari NIJMEGEN/ ARNHEM - Buschauffeurs en treinmachinisten in het streekvervoer krijgen meer ruimte in de dienstregeling om zo de werkdruk te verlagen. Ook gaan ze in drie jaar tijd 8,3 procent meer verdienen. Dat hebben werkgevers en de vakbonden vastgelegd in de nieuwe cao.