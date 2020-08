Groep keert zich tegen politie bij zwembad Almen: agent krijgt vuistslag tegen hoofd

Boeken 36 jaar te laat ingeleverd na tussenstop in Achterhoek­se biblio­theek

13:36 BORCULO/GRONINGEN - De uitleentermijn liep 8 maart 1984 af. Maandag werden de boeken ‘Of Women and Their Elegance Hardcover’ van Norman Mailer en ‘Idolen sterven jong. Helden van de twintigste eeuw’ van Marianne Sinclair terugbezorgd bij de bibliotheek in Forum Groningen. Ruim 36 jaar te laat dus.