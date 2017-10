Grolsch is blij met nieuwe Japanse eigenaar Asahi

Verdwenen Zutphens raadslid duikt op in ziekenhuis

5 oktober ZUTPHEN - Zutphen is donderdag in rep en roer geweest vanwege de vermissing van gemeenteraadslid Hans Boersbroek van Stadspartij Zutphen Warnsveld. Volgens zijn familie en vrienden was hij vermist. Donderdagavond bleek echter dat hij opgenomen was in een ziekenhuis, maar dat nog onbekend was hoe hij daar terecht is gekomen.