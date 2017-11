Grolsch-verzamelaars wisselen kostbare glazen en viltjes uit in Groenlo

GROENLO - Het Grolsch Verzamelaars Gilde hield zondag in Groenlo de jaarlijkse verzamelaarsbeurs, waar honderden liefhebbers kwamen snuffelen en speuren naar dat ene glas. Toch is de vraag hoe lang dat nog kan, want het ledenaantal van de vereniging loopt terug.

Een bijzondere bierpul waarvan er maar een handvol in omloop zijn, een bierviltje met een heel bijzondere achterkant, of een biervat uit vervlogen tijden. In de loop der jaren heeft bierbrouwer Grolsch duizenden artikelen uitgebracht. Ze worden fanatiek verzameld door honderden liefhebbers, zo bleek gisteren tijdens de jaarlijkse ruilbeurs van het Grolsch Verzamelaars Gilde (GVG) in Groenlo.

Toch zijn er ook zorgen bij het GVG. Het ledenaantal loopt namelijk al jaren terug. ,,Tien jaar geleden hadden we nog ongeveer 1.000 leden, toen was de populariteit van Grolsch echt op zijn hoogtepunt. Nu hebben we nog zo'n 500 leden’’, zegt secretaris Anita Groot Wassink.

Internet

Vooral de aanwas van jonge leden lijkt moeizaam te gaan. ,,Voor een verzamelaar is een vereniging steeds minder een must, omdat op internet ook veel te koop is. Je hoeft de deur niet meer uit om een mooie verzameling bij elkaar te krijgen.’’

Maar lid zijn van het GVG heeft volgens Groot Wassink nog altijd voordelen. ,,Natuurlijk allereerst de gezelligheid en het contact met andere liefhebbers. Maar alleen door op beurzen als deze te komen weet je wat er allemaal te koop is, en wie de mooiste collectie heeft.’’

Honderd euro

Vooral bierglazen en viltjes blijken in Groenlo populaire verzamelitems en kunnen meer dan honderd euro opleveren, maar de echte liefhebber wil werkelijk alles van Grolsch hebben. Barschorten, biervaten, emaille borden, etiketten, de variëteit aan artikelen is enorm.