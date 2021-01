Grote stroomstoring in de Achterhoek opgelost

check jouw gemeente CORONA­KAART | Lang niet overal daalt het aantal besmettin­gen: in week tijd meer dan verdubbe­ling in West Maas en Waal

11 januari Landelijk dalen de besmettingscijfers, in onze regio is het op veel plekken een heel ander verhaal. In een op de vier gemeenten is er de afgelopen week sprake van een stijging: in West Maas en Waal waren er in zeven dagen tijd zelfs niet eerder zó veel besmettingen.