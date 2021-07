Grote zorgen om bereikbaarheid bedrijventerreinen

Voor vrachtwagenchauffeurs is het nu al een crime om vanaf snelweg A12 bedrijventerrein 7Poort in Zevenaar te bereiken. Dat komt omdat er nog altijd geen op- en afrit vanaf de snelweg bij 7Poort ligt. ,,Chauffeurs doen er vanaf de A12 zeker een kwartier over om op 7Poort te komen”, zegt Tim Regelink, facility manager bij Dachser. ,,Dat kost ons tijd en dus geld. Omgerekend is dat tonnen per jaar.”



Van én naar de Zevenaarse vestiging van Dachser op 7Poort rijden pakweg duizend vrachtwagens per dag. ,,Toen wij ons in 2012 op 7Poort vestigden, zou de nieuwe toerit in 2015 klaar zijn”, zegt Regelink. ,,Ook zou de A12 dan zijn verbreed van twee naar drie rijbanen. We zijn nu zes jaar verder en er is nog niks gebeurd. Daar maken wij ons ernstig zorgen om.”