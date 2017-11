Guus Hiddink overhandigt 'meest rebelse periode' Normaal aan Jolink

Theaterfabriek Gekkoo voelt zich veel beter thuis in Silvolde

11:51 SILVOLDE - 'Heel jammer' is het dat Theaterfabriek Gekkoo zich in de Dru niet meer thuis voelde en op zoek moest naar een andere locatie. Die is gevonden in Lokaal 5 in Silvolde. ,,Deze oude school past ons als een jas.''