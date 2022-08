Haags jargon dat kolen en geiten spaart raakt vertrouwen kwijt

Stadsfeest beleeft in afgeslank­te vorm een tussenjaar: ‘Straks weer uitbouwen’

DOETINCHEM - Het Stadsfeest in Doetinchem beleeft in afgeslankte vorm een tussenjaar. De 35ste editie (2 tot en met 4 september) duurt drie in plaats van vier dagen. Bovendien is het stempel ‘gratis’ er deels af nu entree moet worden betaald voor Ronnie Flex.

24 augustus