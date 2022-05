Haar speld met het gebroken geweertje van voor de oorlog bewaarde ze in een doosje

Haar speld met het gebroken geweertje van voor de oorlog bewaarde ze in het doosje bij haar sieraden. Maar toen zij in de vroege ochtend van 30 maart 1945 – het was Goede Vrijdag – over ‘Rentink’ in de volle breedte van de kamp aan de horizon de geallieerde tanks zag verschijnen, huilde ze van blijdschap en ontroering. Varsseveld zou de komende uren worden bevrijd.