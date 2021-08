Hakken & Hengstenbal en de Achterhoekse Oktoberfeesten afgelast vanwege onduidelijkheid coronaregels

Teleurstelling

‘Al met al komt deze teleurstelling ook bij ons hard binnen, zeker na een jaar, waarin we als horeca- en familiebedrijf van alles hebben georganiseerd om de moed er in te houden. Van afhaalmaaltijden tot aan wandelweekeinden, de meer dan succesvolle UitgaanRadstake drive-thru, de brunches voor thuis, de aardbeien drive-thru en de hele gave Uitgaansavond van 3 juli jl. (waar helaas door een mis-inschatting van onze regering wel een bittere nasmaak aanzat)’, aldus De Radstake.

Met die nasmaak wordt gedoeld op de coronabesmettingen die op die avond plaatsgevonden hebben. Hoewel alle bezoekers in het bezit waren van een geldig vaccinatie- of negatieve testbewijs, bleken enkele bezoekers toch besmet. Zij hadden zich, kort voor het feest laten vaccineren met het Janssen-vaccin. Destijds kregen deze mensen nog direct een groen vinkje in de CoronaCheck-app. Inmiddels is hier een vertraging van vier weken voor ingesteld.