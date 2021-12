Halve ziekenhuis in korte broek voor het goede doel: de strijd tegen kinderkanker

DOETINCHEM - Tientallen urologen, kinderartsen, reumatologen en andere doctoren en medisch specialisten hebben gisteren in korte broek gewerkt in het Slingeland Ziekenhuis. Dit voor het goede doel: de strijd tegen kinderkanker.

,,Mijn zoon loopt de hele winter in korte broek", zegt Esther Remijn, uroloog in het Doetinchemse ziekenhuis en moeder van Pim (11). ,,Dan is dit wel het minste wat ik kan doen.”

Pim is het brein achter Kika Korte Broek: de landelijke actie waarmee kinderen een korte broek dragen en geld inzamelen voor Stichting Kinderen Kankervrij. Pim zette de actie vorig jaar op nadat bij zijn vriendje Rein leukemie was geconstateerd. Rein is een jaar later enorm opgeknapt. Samen zetten de jongens dit jaar de actie opnieuw op. De teller staat op 160.000 euro.

Onhygiënisch? Nee hoor!

In het Slingeland zette moeder Esther een soortgelijke korte broekenactie op: in twee dagen ruim 650 euro opgehaald.

Wie denkt dat korte broeken onhygiënisch zijn in het ziekenhuis, heeft het mis. Woordvoerder Saskia Steenbergen: ,,Dat is het eerste dat we aan onze hygiëniste hebben gevraagd. Nee, zei ze. Zomers heeft menig vrouwelijke arts ook blote benen onder de doktersjas.”

Volledig scherm Tientallen urologen, kinderartsen en andere doctoren droegen een korte broek. Dit allemaal in het kader van de actie Kiki Korte Broek. Deze actie is opgezet door Pim (11), de zoon van uroloog Esther Remijn. © Jan Ruland van den Brink