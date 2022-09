Hans Bouman: getatoeëerde dialectrocker op het podium, liefdevolle opvang in het weekend

met video G-spelers vv Doetinchem trainen als profvoet­bal­lers: ‘Plezier vergeten we in het betaald voetbal soms’

DOETINCHEM - Voor één avond ervaren hoe het is om als profvoetballer te trainen. Voor het G-team van vv Doetinchem, voor voetballers met een beperking, was het een droom die uitkwam. De Graafschap-coach Adrie Poldervaart nam de training eenmalig over.

21 september