Hardstyle-slot Achterhoekse bruiloft gaat de wereld over

Zo houdt de Zwarte Cross het vier dagen veilig

6:33 LICHTENVOORDE - Festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde is volgende week weer vier dagen lang een kleine stad, met 65.000 bezoekers per dag. Dat noopt tot een dichtgespijkerd veiligheidsplan voor de Zwarte Cross. ,,Onze veiligheidsbijbel telt 500 pagina's.’’