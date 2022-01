Heisa in de Achterhoek over nieuwe tak van de Betuweroute: ‘Het brengt ons helemaal niets’

Achterhoek­se politie in actie tegen messen bij jongeren: ‘Het is een vorm van schijnvei­lig­heid’

AALTEN/ LICHTENVOORDE - Jongeren die met messen op zak op straat lopen is een probleem dat zich uitbreidt in de Achterhoek, ziet de politie. De laatste maanden zijn onder meer in Lichtenvoorde steekpartijen geweest en in Lievelde messen gebruikt bij bedreigingen of berovingen.

21 januari