Hengeloër (18) overleden na noodlottig ongeval in de Verenigde Staten: voetbalclub Pax is in rouw

Netto Tank tankstati­ons in de Achterhoek verkocht aan Zwitserse energiegi­gant

HAAKSBERGEN – De Hulshof Groep Haaksbergen heeft haar oliehandel en de vijftien tankstations Netto Tank in Twente en Achterhoek verkocht. Voor de Zwitserse energiegigant Varo Energy is de overname van strategisch belang in de energietransitie.

16 november