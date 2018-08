Herdiagnoses na GGZ-onderzoek: 'grotere kans op normaal leven'

Verdachte directeur van Stichting Woongroep Keijenborg nog vast

19:55 KEIJENBORG/KILDER - De directeur van Stichting Woongroep Keijenborg zit nog steeds vast. De stichting wordt verdacht van fraude met persoonsgebonden budgetten van cliënten, die tot vorige maand verbleven in Keijenborg en Kilder. Of het ook daadwerkelijk tot een strafzaak komt, is niet duidelijk. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie en de Sociale Recherche is nog niet afgerond.