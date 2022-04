Herhalingsregel werkt dubbel zo sterk door de snelheid van social media

‘Tien bekers voor een biertje’ succes op Startschot­ga­la: ‘Misschien ook op de Zwarte Cross’

LICHTENVOORDE - Tien lege bekers inleveren in ruil voor een gratis drankje is een succes gebleken op het Startschotgala in Lichtenvoorde. Dat concludeert De Feestfabriek uit de proef waarmee gezorgd moest worden voor minder afval op het terrein en het beter kunnen recyclen van de plastic bekers.

4 april