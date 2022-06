Het CDA verliest bijna overal, maar komt toch aan de macht in de Achterhoek: ‘Gunfactor zit lokale partijen niet mee’

Het is bijna niet meer voor te stellen, maar ooit was het CDA in sommige Achterhoekse gemeenten alleenheerser met een absolute meerderheid in de gemeenteraad. Sinds de grootschalige, gemeentelijke herindeling in 2005 is daar echter geen sprake meer van.



Meest in het oog springend is misschien wel Oude IJsselstreek. Het CDA haalde daar tijdens de allereerste verkiezingen in 2005 nog negen zetels. Toen werd dat nota bene een tegenvaller genoemd. In maart van dit jaar wonnen de christen-democraten slechts drie zetels. Desondanks zit het CDA gewoon weer in het nieuwe college.