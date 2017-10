Het is fantastisch in de Achterhoek, en wel hierom

Wonen kun je goed in de Achterhoek, vooral vanwege de rust en ruimte die er heerst. De grootste plaats is Doetinchem, met ongeveer 57.000 inwoners. Dat is ruim een zesde van het totaal aantal Achterhoekers. Stap je in Doetinchem op de fiets, dan ben je binnen vijf minuten de stad uit en is er de weldaad van de natuur. In de Kruisbergse Bossen en op de Koekendaal is het vervolgens heerlijk toeven. Verder hebben we in de Achterhoek natuurlijk het Montferland en het Nationaal Landschap Winterswijk, vestingstad Groenlo en de IJssel en Oude IJssel. Elke dag genieten.