Het penske donkerrood door dat mislukte bommetje in het hotelzwembad

Bedrijfs­bus­sen botsen op N18, een slaat over de kop en blijft onderstebo­ven op kruising liggen

HARREVELD - Twee bedrijfsbussen zijn vrijdagochtend op de kruising van de Hoeveweg en de Varsseveldseweg (N18) met elkaar in botsing gekomen. Een van de busjes is daarbij over de kop geslagen en ondersteboven op de weg blijven liggen.

7:42