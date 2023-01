‘Hier begrijpt toch niemand wat van’; op de markt op zoek naar de betekenis van moeilijke woorden

nieuws update ‘Gewone’ behande­ling niet mogelijk voor monsterop­pas • Stroom eraf in fiks deel Nijmeegse binnenstad, ook winkels in het donker

Dagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: De Limburgse Monsteroppas moet volgens het openbaar ministerie 15 jaar de gevangenis in en zo’n honderdvijftig woningen en winkels in het centrum van Nijmegen zaten vandaag tijdelijk in het donker.

24 januari