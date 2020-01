Hier komt het grootste zonnepark van Gelderland: 78 hectare met 250.000 panelen

Het park is daarmee een kwart kleiner dan het grootste zonnepark van Nederland. Dat ligt bij Sappemeer in Groningen en telt 316.000 panelen. Als de plannen doorgaan, is Winterswijk in één klap zo goed als energieneutraal. De panelen leveren stroom voor 22.000 huishoudens, Winterswijk telt 12.500 huishoudens.

Akkers en weilanden vol panelen

Het mega-zonnepark moet komen te liggen aan de Masterveldweg, tegen de Duitse grens aan. Dat is een dunbevolkt gebied waar enkele boerderijen staan. Een aantal van die boeren heeft zich gemeld bij Solarcentury, om hun akkers en weilanden ter beschikking te stellen voor het project.

Quote Ineens wilden nog meer boeren meedoen Peter van den Groenendaal, Solarcentury

Veel meer belangstelling

Opvallend is dat Solarcentury vorig jaar eerst een plan maakte voor een kleiner zonnepark van ruim 30 hectare. Waar werd gevreesd voor bezwaren uit de buurt, liep dat helemaal anders, zegt Peter van den Groenendaal van Solarcentury. ,,Ineens wilden nog meer boeren meedoen dan we aanvankelijk hadden gevraagd. Zo is het grote plan ontstaan.”



Met als gevolg dat er nu 78 hectare bebouwd moet worden met panelen.

Volledig scherm Het zonnepark komt direct langs de grens met Duitsland te liggen. © Rik Bors

‘Hoe groter, hoe gunstiger’

Volgens Van den Groenendaal is dat alleen maar gunstig. ,,De subsidie op de zonnepanelen wordt steeds minder. Dus je moet er meer neerzetten om aan hetzelfde rendement te komen. Bovendien ligt dit park een heel stuk af van het verdeelstation van Liander, dus er zal een flinke kabel moeten worden getrokken, wat het park ook duurder maakt.”



Netbeheerder Liander bevestigt in gesprek te zijn over uitbreiding van het netwerk om stroom af te kunnen voeren vanaf het park.

Aanzicht verpest

Om te voorkomen dat het veld vol zonnepanelen het aanzicht van het landschap verpest, moet er een 28 meter brede groenstrook rondom komen. Daarin is volgens de initiatiefnemers ruimte voor de groei van bomen en struiken en moeten ook verschillende diersoorten kunnen leven.



Tot dusver was het grootste zonnepark in Gelderland gepland in Wilp in de buurt van Zutphen, met 116.000 panelen.