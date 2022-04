Hoe ik mijn lief beduvel en tóch een gulle lach krijg: de gang naar een dikverdiend lintje

over de grens Meisje (14) raakt gewond door brand in slaapkamer; 50.000 euro schade, huis onbewoon­baar

Een 14-jarig meisje is zondagavond gewond geraakt door een brand in haar slaapkamer in het Duitse Velen, over de grens bij Winterswijk. Het meisje ademde veel rookgassen in tijdens de brand.

25 april