Hoe schadelijk is een paasvuur?

Burgemeester Van Dijk en oud-commandant De Kruif in Nieuwscafé

7:18 DOETINCHEM - Otwin van Dijk is gast in het Nieuwscafé van De Gelderlander in De Gruitpoort op zondag 8 april. Van Dijk is bijna twee jaar burgemeester van Oude IJsselstreek. Een gemeente waar politici voorheen rollebollend over straat gingen maar waar na de komst van Van Dijk inmiddels serene rust heerst.